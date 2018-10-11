Взял 1,5 млн грн и сбежал: полиция разыскивает депутата

Автор: Нацполіція Депутата и полицейского разыскивают за крупную взятку

Депутат городского совета Городенки Ивано-Франковской области и его сообщника объявили в розыск. Их разоблачили на взятке в 50 тыс. евро (почти 1,5 млн грн).

Правоохранители ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области рассказали, что депутат и бывший сотрудник правоохранительных органов наладили коррупционную схему решения земельных вопросов. За выделение или предоставление в аренду земельных участков дельцы требовали определенную сумму денег.

В одном из таких эпизодов за решение земельного вопроса в пользу коммерческой структуры депутат и его сообщник требовали от представителя фирмы 50 тыс. евро. В обмен депутат обещал вынести на рассмотрение сессии городского совета и в дальнейшем способствовать принятию решения о предоставлении компании в аренду земли под строительство завода по переработке отходов.

Деньги представитель фирмы должен оставить в заранее обусловленном месте. Чтобы полиция не выявила депутата, он привлек посредника - бывшего сотрудника правоохранительного органа. Именно он должен был забрать деньги после того, как вопрос предоставления земли должны решить.

Когда сообщник депутата забирал деньги в лесополосе, полицейские попытались его задержать. Мужчина едва не наехал автомобилем на полицейских и скрылся с места происшествия. Деньги выбросил в придорожную лесополосу.

Правоохранители осмотрели сверток с деньгами и обнаружили отсутствие 106 тыс. грн. Посредник мог оставить эти деньги себе.

Также правоохранители провели обыски в помещении городского совета, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность депутата.

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Правонарушителям сообщили о подозрении во взяточничестве.

"Следственным судьей удовлетворено ходатайство прокуратуры и разрешено задержание депутата и посредника с целью привода в суд для избрании меры пресечения - содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.

Руководитель одного из подразделений Нацполиции города Краматорск Донецкой области требовал у местного фермера взятку за свои "услуги". Полицейский отказывался раскрывать совершенное по отношению к предпринимателю преступление без "вознаграждения". Майор полиции требовал 200 тыс. грн за содействие в задержании злоумышленников, которые похищали урожай с арендованных фермером сельскохозяйственных земель.