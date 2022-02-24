Взвод российских разведчиков сдался в плен ВСУ

Старшина Константин Буйничев утверждает, что не знал о наступлении. Фото: facebook.com/CinCAFU

Под Черниговом в плен украинским военным сдался взвод российской армии, базирующийся в Кемеровской области РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Старшина - Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская обл.

Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будут возвращаться домой", - сообщил Залужный.

"Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию", - утверждает пленник.

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