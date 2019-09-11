Взрывы в Калиновке: в Минобороны успокоили граждан

Угрозы для военнослужащих и населения из-за взрывов в Калиновке нет. Фото: Радио Свобода.

Угроз из-за задымления и взрывов на технической территории военного арсенала в пгт Калиновка Винницкой области нет.

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения нет. Нет пострадавших. Ситуация контролируется. Там на месте находится оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. На месте вместе с другими специалистами будут принимать меры по локализации места возгорания и определяться дальнейшие действия", - сообщил корреспонденту УНН представитель пресс-центра Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрывы в Калиновке: оштрафовали рядового военного, который отвечал за охрану складов

Напомним, на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области произошло задымление. По последним данным, в зоне задымления зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.

На 48-м арсенале Минобороны, расположенном вблизи райцентра Калиновка Винницкой области, произошел пожар. Загорелась трава. Известно о 5 взрывов боеприпасов. Военных подняли по боевой тревоге.