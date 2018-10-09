Взрывы на арсенале: последние новости и видео, что происходит вокруг

Склады вблизи Ични взорвали в 4 местах арсенала. Фото - РБК

Склады вблизи Ични взорвали в 4 местах арсенала. Об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко.

"Пожаром было охвачено 5 хранилищ. В результате проведенных мероприятий интенсивность взрывов значительно уменьшилась, что позволило проведение разведки очагов пожара с помощью танка. Для того, чтобы уточнить задачи на последующие действия. На данный момент территория имеет большое задымление, трудно установить, проводить визуальную разведку, но могу сказать, что пожар распространяется не более чем на 10% арсенала. Проверяется несколько версий произошедшего, в том числе версия о возможном совершении диверсии. По данным оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, подтвержден факт взрывов, то есть подрыва, в 4 местах арсенала, причем эти взрывы были в разных местах арсенала, в результате чего возник пожар", - сказал он.

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Также Родион Тимошенко сказал, что в последнее время с территории арсенала вывезли около 50% боеприпасов большого калибра, хранившиеся на открытой местности.

На складах в поселке Дружба Ичнянского района Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, не производимых в Украине. Речь идет о дефицитных снарядах для 122 мм гаубиц, снарядах для реактивных систем "Град".