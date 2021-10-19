Взрывчатка, мины и гранаты. Обнаружили опасные схроны диверсантов

В Донецкой области и Херсоне обнаружили тайники с боевыми средствами поражения.

В частности, на Донетчине арсенал оружия нашли в лесопосадке вблизи объекта энергетики, который обеспечивает электричеством Мариуполь и еще несколько населенных пунктов. Выяснили, что оружие там cпрятали боевики ЛДНР для совершения диверсий на территории региона, сообщает пресс-центр СБУ.

Автор: СБУ СБУ разоблачила боевые схроны вражеских диверсантов

Из тайника изъяли: почти 15 кг тротила, 4 детонатора, 1 ручной противотанковый гранатомет, 2 противотанковые мины ТМ-62м, 2 минометные мины калибра 120 мм, 1 противопехотную мину кругового поражения, более 1 тыс. патронов калибра 5,45 мм.

Автор: СБУ СБУ разоблачила боевые схроны вражеских диверсантов

На окраине Херсона обнаружили тайник с военными средствами поражения. Среди изъятого - 2 ящика с патронами к стрелковому оружию и 2 боевые гранаты с запалом.

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Автор: СБУ СБУ разоблачила боевые схроны вражеских диверсантов

В июне Служба безопасности Украины выявила в Луганской области скрытый арсенал боеприпасов. Из тайника изъяли 126 артиллерийских снарядов калибра 30 мм. Тайник устроили в 2014 году участники незаконного вооруженного формирования "Донская Республика".