Взрыв в жилом доме: в Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи

Об открытии спецсчета для сбора финансовой помощи горсовет пообещал сообщить дополнительно. Фото: Facebook

В Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва в жилом доме. Соответствующую информацию Новоодесский городской совет разместил в Фейсбуке.

"В городском совете продолжается работа по сбору и доставке гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва бытового газа", - отмечается в сообщении.

Всех неравнодушных призывают принять участие в сборе помощи и приносить продукты питания длительного хранения и вещи первой необходимости в городской совет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа в пятиэтажке: нашли третьего погибшего

Об открытии спецсчета для сбора финансовой помощи горсовет пообещал сообщить дополнительно.

Взрыв в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел в субботу в 09:20 (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате были разрушены квартиры на четвертом и пятом этаже.