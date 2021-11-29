Взрыв в жилом доме: в Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи

 
Ексклюзивы
1/5
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
В Музее Голодомора начали заливать перекрытия. В следующем году планируют завершить строительство
Просмотров: 225
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
"Дети умирали, родители погибали. Люди ходили по домам и собирали тела" - как в украинских селах выживали во время голодоморов
Просмотров: 2097
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
"Кто-то подумает: "Какой ужас!" – актер Дмитрий Усов советует пять спектаклей
Просмотров: 351
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Зеленский с женой, Тищенко с розами, тысячи со свечами: как украинцы почтили жертв Голодомора
Просмотров: 1917
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Под генконсульством РФ повесили чучело Путина в форме НКВД
Просмотров: 2781
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Зажгли свечу памяти - киевляне вышли почтить жертв Голодомора
Просмотров: 882
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
1 Просмотров: 1251
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
2 Просмотров: 558
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Аваков и Гройсман – с мечами, Тимошенко – в каске, Вирастюк – в маске супергероя: неделя политиков в фото
Просмотров: 1962
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
"Женщина своих детей съела. Одного, потом – другого. Пока ела, жила. Потом умерла" – свидетель Голодомора Евгений Заможский
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
2
3
3
4
6
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Четыре грузовика сошлись в смертельном столкновении
Четыре грузовика сошлись в смертельном столкновении
Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына
Нашли у костра: мужчина убил и сжег сына
Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие
Взрыв газа в пятиэтажке: есть погибшие и пострадавшие
Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
Еще одна смертельная авария с грузовиком: показали фото и видео
Видео
Все видео
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат
Стали известны фамилии полицейских, которые "крышевали" наркосиндикат
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
Из Луганщины в Россию пытались ввезти 22 кг пороха
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
"Вагнергейт": ДБР проверяет источники утечки документов разведки
Интервью
1/5
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 756
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3015
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3726
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4842
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1575
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 450
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
понедельник, 29 ноября 2021 03:45

Взрыв в жилом доме: в Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи

  Комментировать
Взрыв в жилом доме: в Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи
Об открытии спецсчета для сбора финансовой помощи горсовет пообещал сообщить дополнительно. Фото: Facebook

В Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва в жилом доме. Соответствующую информацию Новоодесский городской совет разместил в Фейсбуке.

"В городском совете продолжается работа по сбору и доставке гуманитарной помощи для пострадавших от взрыва бытового газа", - отмечается в сообщении.

Всех неравнодушных призывают принять участие в сборе помощи и приносить продукты питания длительного хранения и вещи первой необходимости в городской совет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв газа в пятиэтажке: нашли третьего погибшего

Об открытии спецсчета для сбора финансовой помощи горсовет пообещал сообщить дополнительно.

Взрыв в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел в субботу в 09:20 (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате были разрушены квартиры на четвертом и пятом этаже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв в жилом доме: в Новоодесском горсовете организовали сбор гуманитарной помощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
Скандальная гулянка Зеленского и Ермака: уволили УДОшников, не сбивших дрон журналистов
 1 Просмотров: 18524
Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину
Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину Просмотров: 6363
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды
Ученые нашли способ уничтожения коронавируса за две секунды Просмотров: 6363
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
 Просмотров: 6021
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали &quot;дешевой приспособленкой&quot;
Кароль в Беларуси дала интервью рупору Лукашенко - ее назвали "дешевой приспособленкой" Просмотров: 5364
Происшествия
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
Из ЦУМа Ахметова эвакуировали людей
2
 Просмотров: 2187
Женщина купила у Instagram водительское удостоверение и хотела зарегистрировать в "Действии"
Женщина купила у Instagram водительское удостоверение и хотела зарегистрировать в "Действии" Просмотров: 1107
Взрыв газа в пятиэтажке: нашли третьего погибшего
Взрыв газа в пятиэтажке: нашли третьего погибшего Просмотров: 243
На трассе произошло лобовое столкновение, погиб 5-летний мальчик
На трассе произошло лобовое столкновение, погиб 5-летний мальчик Просмотров: 684
Драка и ножевые ранения: мужчины не поделили женщин в ресторане
Драка и ножевые ранения: мужчины не поделили женщин в ресторане 1 Просмотров: 1863
Больше всего комментируют
12
Порошенко объяснил, как можно остановить Путина
3
Советская власть уничтожала украинцев за неповиновение – сегодня вспоминаем жертв Голодомора
3
Ветеран войны, депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Корсунов нашел в своей машине прослушку
3
ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"
2
Голодомор - ответ на массовые восстания украинцев против политики Сталина
Голосов: 2704
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть