Взрыв газа в пятиэтажке: нашли третьего погибшего

В Новой Одессе на месте взрыва обнаружили третьего погибшего. Фото: slovoidilo

В Новой Одессе, где произошел взрыв газа в пятиэтажке, обнаружили третьего погибшего.

Им оказался мужчина, владелец квартиры, в которой произошел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего в результате взрыва погибли 3 человека, еще 3 человека пострадали. Также были разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этаже дома.

Местные власти оказывают помощь пострадавшим жителям. В настоящее время из 30 отселенных квартир дома в отеле пожелал поселиться один житель, все остальные временно будут находиться у родственников и знакомых.

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К ликвидации последствий происшествия были привлечены 232 человека и 53 единицы техники.

Взрыв в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел в субботу в 09:20 (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате были разрушены квартиры на четвертом и пятом этаже.