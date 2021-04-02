Взрыв в Одессе: новые подробности и кадры разрушений

В результате взрыва и пожара в квартире в пер. Хуторскому, 6/3 в Одессе пострадали 5 человек.

3 из них доставили в больницы. Состояние всех пострадавших уточняется. Такие обновленные данные сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Фото: od.dsns.gov.ua

"По прибытию к месту вызова первых пожарноспасательных подразделений было установлено, что в квартире на 2-м этаже произошло возгорание газовоздушной смеси с последующим горением. В результате взрыва произошло повреждение несущей стены и лестничной клетки. Проводилась эвакуация жителей через двери и окна по автолестнице. Всего эвакуировано 15 человек", - рассказали спасатели.

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На месте работает 65 спасателей. Информация уточняется. Окончательная причина взрыва устанавливается.

Событие произошло 2 апреля около 14:39. Спасатели пожар в 15:15 локализовали и в 15:31 ликвидировали на площади 50 кв.м. В доме частично разрушены перекрытия между 2-м и 3-м этажами и частично разрушен лестничный марш. Сначала сообщалось о 4 пострадавших.