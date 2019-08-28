Взрыв в дрогобычской многоэтажке разрушил 7 квартир: что известно на данный момент

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В Дрогобыче Львовской области продолжают разбирать завалы 4-этажного дома на ул. Грушевского, 101, в котором произошел взрыв.

По состоянию на 09:30 известно о 2-х погибших - мужчине и женщине. Из-под завалов спасли 6 людей. Пострадавшие с различными степенями тяжести госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу.

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Спасатели выяснили, что дом на 4 подъезда и 64 квартиры построен в 1960 году. Предварительно произошел обвал 2-го подъезда, в котором находились 15 квартир и парикмахерская. 7 квартир уничтожено: 4 однокомнатные, 3-трехкомнатные и помещения парикмахерской. Повреждено 8 квартир: 3 - двухкомнатные, 5 - трехкомнатных, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Поисково-спасательные работы по поиску пострадавших и разборки разрушенных конструкций дома продолжаются. Будут осуществляться в круглосуточном режиме до окончательного выявления всех лиц, судьба которых остается неизвестной.

Взрыв произошел сегодня, 28 августа, около трех ночи. Разрушен подъезд с 1-го по 4-й этажи.