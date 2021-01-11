Взрыв в детском саду: новые фото и подробности от полиции

Фото: vn.npu.gov.ua

В результате взрыва неизвестного предмета в детском саду в Виннице пострадали трое детей - 5-летняя девочка и двое 6-летних мальчиков.

Во время осмотра места происшествия и остатков неизвестного предмета предварительно установлено, что взорвалась самодельная петарда, рассказал начальник Винницкого районного управления полиции Виталий Курчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В руках разорвался мяч: новые подробности взрыва в детском саду

"Следственно-оперативной группой установлено, что во время прогулки дети нашли на территории детского сада неизвестный предмет, во время игры с которым он взорвался", - рассказал Курчик.

Детей осмотрели врачи. В госпитализации они не нуждались.

После проведения всех необходимых процессуальных действий полиция предоставит правовую квалификацию события.

Происшествие случилось сегодня, 11 января, в детском саду №7 в микрорайоне Подолье. Предварительно сообщалось, что дети, вероятно, играли со взрывным пакетом.