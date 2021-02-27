Взрыв в больнице мог произойти по вине пациента

Взрыв в больнице в Черновцах мог возникнуть вследствие несоблюдения одним из пациентов правил пожарной безопасности.
Следователи полиции открыли уголовное производство.
Он находился в боксе отделение, где лечатся больные Covid-19.
Погиб 76-летний буковинец. 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела. Он находится в реанимационном отделении.
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Правоохранители назначили экспертизы для установления обстоятельств возникновения пожара.
В Черновцах в городской больнице №1 произошел взрыв. В полиции сообщили, что погиб 1 и пострадал 1 человек. Эвакуировали 20 человек.
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