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суббота, 06 февраля 2021 18:10

Взрыв смарт-часов на руке школьницы: новые подробности

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Взрыв смарт-часов на руке школьницы: новые подробности
В Киеве по дороге в школу на руке у первоклассницы взорвались смарт-часы. Фото: 24tv.ua

Потерпевшая от взрыва смарт-часов ученица 1-го класса школы №99 в Днепровском районе Киева находится в ожоговом отделении.

Ожог вызвал взрыв не самых часов, а батареи, сообщила директор школы Галина Собчук.

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"Взорвались не часы, а батарея часов. Инцидент произошел, когда мать с ребенком выходили из квартиры, чтобы идти в школу. Они даже не успели еще выйти из дома, они только вышли в коридор. Это произошло прямо возле квартиры", - рассказала Собчук, передает УНН.

Директор школы добавила, что мать девочки запретила комментировать состояние ребенка.

Происшествие случилось утром 4 февраля, когда девочка вместе с мамой шли на занятия в школу №99 в Днепровском районе Киева. Ученицу младших классов с ожогами доставили в больницу, ей необходима операция.

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