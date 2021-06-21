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понедельник, 21 июня 2021 16:14

Взрыв разорвал многоэтажку. Начался пожар: фото и видео с места ЧП
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Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв и начался пожар. Есть погибший и пострадавшие
Фото: kv.dsns.gov.ua
Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв и начался пожар. Есть погибший и пострадавшие
Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв и начался пожар. Есть погибший и пострадавшие
Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв и начался пожар. Есть погибший и пострадавшие
Под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв и начался пожар. Есть погибший и пострадавшие

21 июня в 13:20 в с. Белогородка Бучанского района под Киевом в пятиэтажке произошел взрыв и начался пожар.

Есть погибший. Два человека в больнице, один из них -12-летний ребенок . Еще шестеро пострадавших после осмотра врачами от госпитализации отказались. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартире разрушено окна", - сказано в сообщении.

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Подразделениями ГСЧС выведены на свежий воздух 40 человек. На месте пожара нашли погибшего человека, ориентировочно мужского пола.

В десятиэтажном жилом доме по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв. Рвануло в шестом подъезде высотки около десятой утра. Обвалились 16 квартир с четвертого по восьмой этаж. Под обломками похоронило пять человек. Столько же оказались в больнице. Поисково-спасательные работы продолжались два дня. Всего без жилья остались 125 человек из 40 квартир.

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Дата
21
июня

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