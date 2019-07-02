 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1935
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1602
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1602
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3421
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2295
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 720
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1647
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24930
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
10
3
14
3
Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников
Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников
Взрыв на детской площадке под Днипром: появились фото пострадавших детей
Взрыв на детской площадке под Днипром: появились фото пострадавших детей
Смертельное ДТП со &quot;скорой&quot;: двое погибших
Смертельное ДТП со "скорой": двое погибших
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
5-метровая яма образовалась за считанные минуты: рассказали подробности провала автомобиля - фото, видео
Конфликт между компаниями закончился смертельной поножовщиной
Конфликт между компаниями закончился смертельной поножовщиной
Видео
Все видео
Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки
Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Нардеп ответил на обвинения в избиении Семенихина
Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Затопило станцию метро
Затопило станцию метро
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Кандидата в нардепы избили: мужчина в реанимации
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 423
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1647
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1611
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2169
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 576
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 13:29

Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников
3

  Комментировать

Трое из пострадавших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО
Фото: Facebook Андрея Кульбача
Трое из пострадавших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО
Трое из пострадавших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО

Трое из пострадавших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО.

Сейчас в их домах полицейские проводят обыски, рассказали местные жители.

"Дети говорят, что этот предмет нашли на помойке под соломкой. А полиция сейчас проводит обыски в домах, где живут пострадавшие ребята. Ведь трое из пострадавших - дети бывших бойцов АТО", - сообщила одна из местных жительниц, передает "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв на детской площадке: сообщили о состоянии пострадавших

Больше всего от взрыва пострадал 16-летний Александр Гаркуша. У него серьезно повреждены внутренние органы и оторванные 3 пальца на руке. По свидетельствам местных, именно он в момент взрыва держал в руках снаряд. Ребенку провели операцию, но никаких прогнозов врачи пока не дают.

Второй пострадавший - 5-летний Александр Редько, у него осколочные ранения живота. Ему также сделали операцию, он в сознании.

Вечером 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днипра прогремел мощный взрыв. От него пострадали 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Открыто уголовное производство по 2-м статьям: небрежное хранение боеприпасов и незаконное владение оружием. По словам местных, снаряд дети могли найти неподалеку на территории бывшей военной части.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Расстреляли отца Бандеры

Утвердили закон о гражданстве Украинского государства

Поэта осудили за стихотворение об Украине

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 159321
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 110056
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 87236
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 38701
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 24885
Происшествия
Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки
Названа предварительная причина пожара, в котором погибли 4 девочки
 Просмотров: 513
Если их не осудят - сам убью: новые подробности пожара, в котором погибли 4 девочек
Если их не осудят - сам убью: новые подробности пожара, в котором погибли 4 девочек Просмотров: 1638
Смертельная авария на трассе: легковушку снесло в кювет
Смертельная авария на трассе: легковушку снесло в кювет Просмотров: 954
20-летняя женщина умерла после визита к стоматологу
20-летняя женщина умерла после визита к стоматологу Просмотров: 3483
Стрелял, резал и бил молотком: киевлянин устроил кровавую расправу над другом
Стрелял, резал и бил молотком: киевлянин устроил кровавую расправу над другом Просмотров: 486
Больше всего комментируют
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
5
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Голосов: 4077
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua