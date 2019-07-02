Взрыв на детской площадке: трое из пострадавших - дети АТОшников

Фото: Facebook Андрея Кульбача

Трое из пострадавших от взрыва гранаты в селе Пашена Балка Днепропетровской области оказались детьми бывших бойцов АТО.

Сейчас в их домах полицейские проводят обыски, рассказали местные жители.

"Дети говорят, что этот предмет нашли на помойке под соломкой. А полиция сейчас проводит обыски в домах, где живут пострадавшие ребята. Ведь трое из пострадавших - дети бывших бойцов АТО", - сообщила одна из местных жительниц, передает "Обозреватель".

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Больше всего от взрыва пострадал 16-летний Александр Гаркуша. У него серьезно повреждены внутренние органы и оторванные 3 пальца на руке. По свидетельствам местных, именно он в момент взрыва держал в руках снаряд. Ребенку провели операцию, но никаких прогнозов врачи пока не дают.

Второй пострадавший - 5-летний Александр Редько, у него осколочные ранения живота. Ему также сделали операцию, он в сознании.

Вечером 1 июля на детской площадке в селе Пашена Балка вблизи Днипра прогремел мощный взрыв. От него пострадали 6 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Открыто уголовное производство по 2-м статьям: небрежное хранение боеприпасов и незаконное владение оружием. По словам местных, снаряд дети могли найти неподалеку на территории бывшей военной части.