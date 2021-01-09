Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео

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Причиной мощного взрыва на газопроводе под Лубнами в Полтавской области стала его разгерметизация.

Жертв нет, по предварительным данным. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

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"В Лубнах, в поле, произошла разгерметизация газопровода, в результате чего произошел взрыв", - рассказали в полиции.

По словам правоохранителей, продолжается тушение пожара, возникшего на месте взрыва. Работают спасатели и полиция.

Возле села Калайдинцы на Полтавщине днем ​​9 января прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Список населенных пунктов, что отключены или будут отключении от газоснабжения, уточняется.