Взрыв газопровода под Полтавой: первые версии от полиции и новое видео

Причиной мощного взрыва на газопроводе под Лубнами в Полтавской области стала его разгерметизация.
Жертв нет, по предварительным данным. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Харьковщине произошел взрыв природного газа: есть погибшие
"В Лубнах, в поле, произошла разгерметизация газопровода, в результате чего произошел взрыв", - рассказали в полиции.
По словам правоохранителей, продолжается тушение пожара, возникшего на месте взрыва. Работают спасатели и полиция.
Возле села Калайдинцы на Полтавщине днем 9 января прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Список населенных пунктов, что отключены или будут отключении от газоснабжения, уточняется.
Комментарии