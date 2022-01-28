Взрыв газа в Запорожье: часть жителей вернулась в дом

В Запорожье часть жителей вернулась в дом, где произошел взрыв газа. Фото: zp.dsns.gov.ua

Жители двух подъездов дома в Запорожье, где произошел взрыв газа, уже вернулись в квартиры.

В третьем и четвертом подъездах уже есть свет, вода, отопление. Об этом в Facebook сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В понедельник в этих подъездах запланировано обследование вентиляции и запуск газа. Жители квартир этих подъездов уже вернулись в свои квартиры", - говорится в сообщении.

На завтра запланировано подключение отопления, водоснабжения и электроэнергии в первом подъезде. У дома уже провели дополнительное уличное освещение для обеспечения работ в ночное время. Все поврежденные элементы стен и окон закроют деревянным брусом, пленкой и листами ДСП. Эти работы будут выполнены за выходные, обещают в горсовете.

Из четырех подъездов дома больше всего пострадал второй. Несколько меньшие повреждения получил первый подъезд. Полностью разрушены две квартиры второго подъезда: одна на втором этаже, другая – на третьем. Там повреждены внешние стены.

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Что касается предоставления помощи пострадавшим, то в мэрии обещали выделить первоочередную материальную помощь в размере 12 прожиточных минимумов. Это чуть больше 26 тыс. грн на каждого.

"На месте дежурит мобильный офис, в котором можно написать заявление на получение такой помощи, и сразу сделать ксерокопию документов. Уже поступило 14 заявлений на получение такой финансовой помощи", - добавил Куртев.

Проводятся мероприятия по расселению жильцов дома в общежитие на ул. Сталеваров, дом. 8 по желанию. Пока в общежитие заселилась одна семья, состоящая из двух человек. Завтра возможно переедет еще одна семья.

Взрыв газа в квартире четырехэтажного дома в Запорожской области произошел ночью 28 января. Погиб один человек, еще двое пострадали. Из третьего разрушенного подъезда были эвакуированы 15 жителей. Взрыв разрушил опорные элементы в пределах одного подъезда. Предварительно, повреждены семь квартир.