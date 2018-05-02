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среда, 02 мая 2018 08:31

Взрыв авто в Киеве: друзья погибшего говорят об убийстве

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Взрыв авто в Киеве: друзья погибшего говорят об убийстве
Похоронили журналиста Виталия Кукса, который погиб от взрыва гранаты в автомобиле Chevrolet. Фото - полиция Киева

В Киеве 1 мая на Байковом кладбище похоронили журналиста Виталия Кукса, который погиб от взрыва гранаты в автомобиле Chevrolet. Он служил в АТО связистом, много писал о военной технике.

По предварительным данным, граната разорвалась именно в руках журналиста, а за рулем авто был 24-летний Андрей Сероштан. То, что произошло в машине, нардеп Игорь Мосийчук назвал семейными разборками между отчимом и пасынком. В полиции эту информацию не подтвердили, ее опровергли друзья погибшего, передает ТСН.

По данным друзей погибшего журналиста, в автомобиле находился парень его дочери.

Друг погибшего Сергей Супрун отвергает любые семейные ссоры с применением гранаты и рассказывает, что близкие заметили изменения в поведении Виталия. За несколько дней до инцидента он сменил водителя и удалил свою страницу в соцсети.

"Виталика забирала и отвозила Лариса непосредственно с работы. И за несколько дней попросил, чтобы его забирал и завозил другой. И вот кем-то другим оказался Андрей", - пояснил Сергей.

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Боевой побратим Куксы Олег Халупский утверждает, что Виталий умел обращаться с оружием, знал все риски обращения с гранатами, поэтому отвергает версию о неосторожном обращении с боеприпасом.

"То, что Виталик не стал бы играть с гранатой - это факт. Он был очень далек от гранаты. Мог пользоваться, знал, что это такое, но играть он бы не стал", - отметил он.

Между тем полиция максимально засекретили расследование взрыва. Известно, что пострадавший пришел в себя и его допросили, он находится в больнице, состояние его критическое. Вход в его палату охраняют.

Также родственники письменно предупредили врачей об ответственности за распространение любых сведений, поэтому медики никакой информации не предоставляют.

27 апреля на улице Михаила Драгоманова, 44-А в автомобиле Chevrolet взорвалась граната. По данным СМИ, в результате этого взрыва погиб 45-летний журналист Виталий Кукса. В полиции сообщили, что погибший и раненый - киевляне и были знакомы. Правоохранители рассматривают две версии событий - или кто-то посторонний забросил в автомобиль гранату, или неосторожное обращение с взрывным устройством.

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Дата
02
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