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среда, 15 сентября 2021 17:40

Взрыв авто в Днепре: коллега погибшего озвучила еще одну версию

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Взрыв авто в Днепре: коллега погибшего озвучила еще одну версию
При взрыве автомобиля Nissan Primera в Днепре погиб тренер по тактической медицине, старший инструктор Украинского Легиона Алексей Кавлак. Фото: facebook.com/Alexey Kavlak

Автомобиль Nissan Primera Алексея Кавлака, который взорвался в Днепре, был оборудован газовой установкой.

Ее нужно было заменить, рассказала заместитель руководителя тренинг-центра Aid Brothers Ирина Гура, передает ТСН.

Вероятность того, что Кавлак перевозил взрывчатку - отвергает. Конкурентов или врагов, которые хотели бы его убить, у него не было.

"Это, как сейчас говорят, террористический акт, или это что-то с машиной. У меня есть вариант: у него была газовая установка, которую давно надо было менять", - говорит Гура.

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С погибшей Дарьей Гречищевой Алексей был знаком давно. Aid Brothers тесно сотрудничала с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

"Она была волонтеркой "Красного креста". И все, кто знаком с "Красным крестом", ее знают. Ко всему мы проводили "Волонтер ГСЧС". Поэтому то, что Алексей был в Днепре, вполне нормально, что они общались", - говорит женщина.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого.

Погибли два человека, которые были в салоне. Это - инструктор Украинского легиона Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева.

Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.

Дело расследуют как террористический акт. К расследованию подключилась Служба безопасности Украины.

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