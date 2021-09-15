Взрыв авто в Днепре: что происходит на месте происшествия

На месте взрыва автомобиля Nissan Primera до сих пор работают следователи и эксперты.

Перекрыта дорога на одной из полос вдоль просп. Богдана Хмельницкого в районе больницы №16, сообщают журналисты 056.

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В эпицентре взрыва до сих пор находятся осколки авто и части тел погибших.

Взрыв квалифицировали как террористический акт.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на просп. Богдана Хмельницкого.

Погибли два человека, которые были в салоне. Это - инструктор Украинского легиона Алексей Кавлак и начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева.

Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.