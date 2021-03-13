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суббота, 13 марта 2021 15:22

Взрослый сын узнал "потерянную" мать: разыскали женщину, которая исчезла 15 лет назад

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Взрослый сын узнал &quot;потерянную&quot; мать: разыскали женщину, которая исчезла 15 лет назад
На Кировоградщине разыскали жительницу поселка Царичанка Днепропетровской области, которая исчезла почти 15 лет назад. Фото: t.me/dkr_npu

В одном из сел в Кировоградской области разыскали жительницу поселка Царичанка Днепропетровской области, которая почти 15 лет была без вести пропавшей.

Женщина летом 2005 года по неизвестным причинам покинула место жительства и не выходила на связь с родными. Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"С целью установления местонахождения без вести пропавшей на постоянной основе работниками уголовного розыска Днепропетровщины проводились оперативно-розыскные мероприятия, отрабатывались все родственные и дружеские связи, возможные места появления. На территории области и смежных областей проверялись железнодорожные и автовокзалы и даже морги, медицинские и социальные учреждения . И вот в начале марта 2021 года поступила оперативная информация, что подобная женщина проживает в одном из сел Кировоградской области", - рассказали в полиции.

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Чтобы проверить информацию, в село поехали полицейские. Среди них - сын без вести пропавшей. Уже взрослый мужчина узнал собственную мать. С ней все хорошо.

Как пояснила женщина, она некоторое время вела разгульный образ жизни и жила в разных регионах Украины, а как взялась за ум - стало стыдно перед родней. И решила не сообщать о себе. В "новой" жизни даже имя себе придумала другое.

На Ивано-Франковщине нашли мертвой 46-летнюю Наталью Гаврилишин из села Яблонев Галицкого района. Женщина исчезла, когда возвращалась домой пошли в метель. Тело обнаружили через 2 недели между поселком Большевцы и селом Кукольники Бильшивецькои ТО.

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Дата
13
марта

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