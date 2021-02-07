Взорвался торговый центр посреди города

В Черновцах в торговом центре "Майдан" утром 7 февраля произошел взрыв. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
Около 8:30 утра на 3 этаже центра в ресторане по неизвестной причине в складском помещении произошел взрыв. От этого разбиты окна и повреждены стены.
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Всех посетителей эвакуировали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.
На место происшествия направили следственно-оперативную службу, работников патрульной полиции, ДСНС и газовой службы.
В Харькове в торговый центр Sun Mall забежала обезьяна и привела переполох в одном из магазинов.
На кадрах с места событий видно, как уклоняясь от сотрудников магазина, обезьяна скрылась в неизвестном направлении. При этом она перевернула несколько манекенов.
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