Взорвался торговый центр посреди города

В торговом центре Черновцов произошел взрыв. Фото: news.rbc.ua

В Черновцах в торговом центре "Майдан" утром 7 февраля произошел взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

Около 8:30 утра на 3 этаже центра в ресторане по неизвестной причине в складском помещении произошел взрыв. От этого разбиты окна и повреждены стены.

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Всех посетителей эвакуировали. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва.

На место происшествия направили следственно-оперативную службу, работников патрульной полиции, ДСНС и газовой службы.

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