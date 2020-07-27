Взорвался газопровод. Вентили пришлось прикрутить

Подача газа в Грецию остановлена. Фото: pixabay

Взрыв на газопроводе Болгария - Греция произошел возле города Кулата. Поставка газа в Грецию остановлена.

Взрыв на транзитном газопроводе произошел утром в понедельник, 27 июля, пишет BGNES.

Известно, что в результате взрыва разрушены 10 м трубопровода прямо в пограничной зоне. Представители газового оператора "Булгартрансгаз" отметили, что разрушенную трубу придется демонтировать.

В результате инцидента люди не пострадали. Убытки от аварии только материальные. О сроках восстановления в компании пока не говорят, однако работы на месте аварии уже ведутся.

При этом премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заверил, что Греция получит газ до конца дня. Он также назвал версии события.

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"Как пожарный я знаю, насколько это сложно. Скорее всего, трубы очень старые и поэтому произошла авария. К концу дня поставки газа в Грецию будут восстановлены", - сказал он.

Однако детальные причины аварии, из-за которой произошла утечка газа, будет выяснять техническая экспертиза. Оператор при этом исключает человеческий фактор.

Газ мог попасть в землю и подземные воды. Это будут в дальнейшем выяснять экологи и другие специалисты. Также на месте происшествия работают полиция и прокуратура.

А тем временем государства-члены Евросоюза сократили производство электроэнергии из угля, нефти и газа. За первую половину 2020-го энергия из альтернативных источников в Европе превысила количество энергии, сгенерированной ископаемыми источниками.