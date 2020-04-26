Взорвали и скрылись с сумкой денег: преступники обокрали банкомат в Харькове

С места после взрыва убегают три человека с сумкой, в которой вероятно были кассеты с деньгами. Фото: pixabay

В ночь на 26 апреля в Харькове на проспекте Тракторостроителей взорвали банкомат.

Видео, опубликованное на городском Telegram-канале "ХС", свидетельствует, что преступников было трое, передает "Апостроф".

Кадры преступления снял случайный очевидец событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине взорвали банк

На них видно, что с места после взрыва убегают три человека с сумкой, в которой вероятно были кассеты с деньгами.

В Пасху, 19 апреля, житель Городища Черкасской области по телефону сообщил о заминировании банкоматов и торговых центров города. Чтобы взрывов не произошло - требовал один миллион долларов.