 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5 Просмотров: 1440
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 513
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 576
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 369
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 5409
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2268
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 495
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1269
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 981
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3421
Фото
Все фото
4
3
4
6
4
В Украину привезли бананы с &quot;сюрпризом&quot;
В Украину привезли бананы с "сюрпризом"
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
Подрывника спасали раненные осколками полицейские: новые подробности взрыва гранаты
Подрывника спасали раненные осколками полицейские: новые подробности взрыва гранаты
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Родители заморили голодом 3-летнего сына
Родители заморили голодом 3-летнего сына
Видео
Все видео
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
Мужчина подорвался на гранате: момент попал на видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Интервью
1/5
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 297
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2493
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 342
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 900
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 576
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 15:07

Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену
3

  Комментировать

В Киеве 51-летний мужчина избил и зарезал жену. Подозреваемого задержали
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
В Киеве 51-летний мужчина избил и зарезал жену. Подозреваемого задержали
В Киеве 51-летний мужчина избил и зарезал жену. Подозреваемого задержали

В Киеве на Оболонском просп. 51-летний мужчина избил и ударил несколько раз ножом жену. А потом попросил прохожего вызвать "скорую".

Женщину не спасли. А мужчину задержали, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина расправился с женой и дочерью: первые подробности и фото

"Между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом жену. От полученных травм женщина сразу умерла. Врачи обнаружили на теле побои и многочисленные резаные раны рук", - сказано в сообщении.

Мужчина находится под стражей по решению суда. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Кременце на Тернопольщине 53-летнюю женщину задушил собственный муж. А перед смертью бил и пытал ее. Изуродованное тело убитой в доме обнаружила соседка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Скандального судью задержали с банкой денег

Родители заморили голодом 3-летнего сына

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 11727
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 10287
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 8082
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 6894
Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься
Украинцев накроют магнитные бури: когда ждать и как уберечься Просмотров: 6471
Происшествия
В Украину привезли бананы с "сюрпризом"
В Украину привезли бананы с "сюрпризом"
4
 Просмотров: 63
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них чемпион Украины Просмотров: 351
К взрывам на военных складах в Украине причастна РФ - Bellingcat
К взрывам на военных складах в Украине причастна РФ - Bellingcat Просмотров: 333
Мальчик не умел плавать и хотел прыгать: очевидцы рассказали о трагедии в аквапарке
Мальчик не умел плавать и хотел прыгать: очевидцы рассказали о трагедии в аквапарке Просмотров: 522
20-летняя беременная погибла на трассе
20-летняя беременная погибла на трассе Просмотров: 549
Больше всего комментируют
5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Голосов: 59
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть