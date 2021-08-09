Взбешенный муж бил, а потом зарезал жену

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве на Оболонском просп. 51-летний мужчина избил и ударил несколько раз ножом жену. А потом попросил прохожего вызвать "скорую".

Женщину не спасли. А мужчину задержали, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Между супругами произошел конфликт и драка, во время которой мужчина несколько раз ударил ножом жену. От полученных травм женщина сразу умерла. Врачи обнаружили на теле побои и многочисленные резаные раны рук", - сказано в сообщении.

Мужчина находится под стражей по решению суда. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В Кременце на Тернопольщине 53-летнюю женщину задушил собственный муж. А перед смертью бил и пытал ее. Изуродованное тело убитой в доме обнаружила соседка.