Вызвала роды и похоронила детей в сарае: правоохранители расследуют убийство двойняшек

Горе-мать избавилась от собственных детей. Фото: Reuters

На Житомирщине женщина, которая не захотела рожать, искусственно вызвала роды и лишилась своих детей-двойняшек.

Новорожденных она похоронила в сарае. Об этом сообщает пресс служба областной прокуратуры.

В полицию обратилась односельчанка, которая сообщила, что у женщины, которая долгое время была беременной, исчезли признаки беременности, однако детей никто не видел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина закопал на кладбище недоношенного ребенка

Правоохранители установили, что на 6 месяце беременности 31-летняя женщина самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды. Новорожденных горе-мать похоронила в подсобном помещении.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении семерых детей.

В поселке Нижние Серогозы на Херсонщине во время родов умерла 36-летняя роженица, ее новорожденная дочь - на следующий день. Родственники уверяют, что женщина не имела никаких патологий, а рожала уже в третий раз. Они считают, что медики проявили служебную халатность.