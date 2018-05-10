Выяснили, каким веществом отравили детей в черкасской школе

Вещество, которое привело к отравлению, была летучей по составу но не боевой. Фото: prm.ua

Вещество, которое привело к массовому отравлению детей в Черкассах, было летучим по составу и не боевым.

"Состояние пострадавших не тяжелое. Это означает, что вещество, которое там было, скорее всего относится к хулиганским действиям. Оно не является ни ядовитым, скажем в прямом смысле, и не боевым, или специально подготовленным, чтобы нанести людям вред. Это вещество очень летучее в плане влияния, и это означает, что оно состоит из нескольких, возможно, только двух составляющих", - рассказал помощник руководителя ГСЧС Черкасской области Константин Проценко, пишет "Громадське радіо".

При этом представитель ГСЧС отметил, что определить, какое именно это вещество сложно из-за сильного ветра и время, прошедшего между отравлением детей и приездом группы спасателей.

"Летучая жидкость или вещество, которое там было, очень быстро разложилось на составляющие, которые очень сложно в таких условиях определить. Чем легче вещество, тем быстрее оно распадается и труднее его исследовать".

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Проценко также сообщил, что до сих пор главной версией отравления детей в Черкассах остается локальное распыление неизвестного вещества. Происхождение вещества исследуют киевские институты с сильным оборудованием.

9 мая ГСЧС дополнительно провела анализы почвы и воздуха на месте событий и в нескольких районах областного центра.

Учеников Черкасской школы №8, которых госпитализировали в больницу во время линейки, планируют выписать к концу недели, сообщил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в Facebook. По словам главного врача Черкасской областной детской больницы Николая Кондрацкого, дети имеют удовлетворительное состояние.

8 мая в Черкассах 94 ученика школы №8 отравились неизвестным веществом. Среди пострадавших: 53 детей и 4 учителя в больнице, из них 11 - в реанимации. Их состояние стабилизировалось. 9 мая детей из реанимации перевели в стационарное отделение. Все пострадавшие - ученики 2-7 классов. Всего на линейке находились 424 школьника.