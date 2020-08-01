Выстрел и взрыв: появилось видео ликвидации полтавского террориста

"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД подорвался на собственной гранате. Фото: 24tv.ua

Появилось видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрыпника.

Снайпер КОРД получил команду на ликвидацию опасного преступника который держал в заложниках сотрудника полиции и угрожал взорвать гранату.

Метким выстрелом снайпера в голову он был убит на месте. Заложник успел отскочить в сторону и остался невредимым.

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"Если бы полицейские не приняли решение ликвидировать террориста, то он мог бы уничтожить заложника или бросить гранату в полицейских. Поэтому решение о ликвидации террориста было оправданным. Роман Скрипник в любой момент мог сдаться в руки полиции. Но он свой выбор сделал", - рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко под размещенным в Facebook видео.

23 июля в Полтаве Роман Скрипник угнал автомобиль и взял в заложники полицейского, когда его пытались задержать. В дальнейшем выехал за пределы города, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке. Его долго не могли поймать из-за хорошей военной подготовки, заявили в полиции. Также оказалось, что мужчина был ранее судим. 31 июля поиски Скрипника в Миргородском районе прекратили. А уже 1 августа стало известно, что его ликвидировали у поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.