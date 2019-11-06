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среда, 06 ноября 2019 18:10

Выслеживали и отравили собак: задержали банду дерзких грабителей
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В Морозовке Барышевского района Киевской области бандиты напали на женщину во дворе и ограбили. Трех нападающих задержали
Фото: kv.npu.gov.uaи
В Морозовке Барышевского района Киевской области бандиты напали на женщину во дворе и ограбили. Трех нападающих задержали
В Морозовке Барышевского района Киевской области бандиты напали на женщину во дворе и ограбили. Трех нападающих задержали

В Морозовке Барышевского района Киевской области бандиты напали на женщину в ее же дворе. Один из них изо всех сил ударил ее кулаком в лицо и забрызгал глаза слезоточивым газом. Затем ворвался в дом, где забрал деньги и оргтехнику. После совершения нападения воры скрылись в неизвестном направлении.

Уже через несколько дней нападавших задержали. Одного из них, 22-летнего - по месту жительства в Бориспольском районе, еще двух 25 и 36 лет - в Киеве, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Преступники заранее готовились к преступлению. Находясь в селе Морозовка, старший из нападавших заметил женщину, которая приехала в магазин на дорогой машине. Мужчина сначала выследил, где она проживает, затем подговорил своих знакомых обокрасть ее дом. Чтобы попасть в помещение беспрепятственно, воры дважды приезжали во двор, чтобы отравить собак, которые охраняли двор. В третий раз они приехали уже реализовать свой преступный план", - рассказали в полиции.

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Похищенные деньги мужчины поделили между собой, а 2 ноутбука сразу продали через интернет.

Работники полиции устанавливают роль каждого фигуранта в совершении ограбления. Проверяют их на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

По факту грабежа открыли уголовное производство. Преступникам грозит до 8 лет тюрьмы.

В селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные напали на частного предпринимателя. Избили его и жену и ограбили - вынесли более 2 млн грн.

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