Выскочил на встречную: новые подробности смертельного столкновения легковушки с маршруткой

Фото: hr.npu.gov.ua

В полиции рассказали о смертельном столкновение Daewoo Sens с пассажирским автобусом "ГАЗ" вблизи с. Надднепрянское на Херсонщине.

Предварительно, 43-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Погиб сам и еще двое его пассажиров - женщина и мужчина. Еще одну пассажирку спасают в областной больнице, рассказал начальник отдела расследования ДТП полиции области Дмитрий Думанский.

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"Водитель автомобиля "Дэу Сенс" на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость, в результате не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси, где в салоне были 8 человек. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства.

Сообщение о смертельной аварии между Снигиревкой Николаевской области и поселком Надднепрянское Херсонской поступило 11 февраля около 8.34.