Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину

 
Ексклюзивы
1/5
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 297
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
4 Просмотров: 3699
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1791
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 405
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 927
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3115
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 387
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
В архив принесли документы, которые в 1950-х спасли от коммунистов
Просмотров: 540
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
"Предлагаю вам тихонько закрыть еб... чек" - интернет-магазин попал в громкий скандал
Просмотров: 2557
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 18513
Фото
Все фото
6
4
6
5
6
Украинский курорт ушел под воду
Украинский курорт ушел под воду
Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП
Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
Украинские пожарные спасли в Греции два села: показали фото
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
Кустарное &quot;лакшери&quot;: разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
Видео
Все видео
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
"Лето - горячая пора" - пара занялась сексом посреди парка и попала в кадр
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Парень решил "измерить" собачью нору. Пришлось вызывать спасателей
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Захват Кабмина: ветерану АТО выбирают меру пресечения (трансляция)
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
Колонна военной техники попала в аварию. Движение парализовало, есть пострадавшие
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
6 Просмотров: 1998
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 306
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 882
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 351
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2025
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 90
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
воскресенье, 08 августа 2021 18:10

Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину

  Комментировать
Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину
В Киеве ищут 31-рычну Алину Таранец. Она вышла из больницы и исчезла. Фото: Telegram канал "Киев Оперативный"

В Киеве четвертый день ищут 31-летнюю Алину Таранец.

Женщина вышла из больницы в районе Дорогожичей и исчезла, сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

"4 августа 2021 в 13:00 вышла из больницы на ул. Елены Телиги. Была без телефона. И исчезла", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Позвонил крестной и исчез: 22-летнего мужчину ищут почти два месяца

Приметы пропавшей: рост 165-170см, среднего телосложения, волосы русые.

Была одета: в светлую майку и джинсовые шорты.

Если кто-то видел женщину или знает, где она может быть, просят сообщить по тел. 0978546300 Ирина, 0501454305 Лариса, 0632490919 Оксана.

На Волыни почти три недели родные и полиция разыскивают 30-летнюю Алену Снесар из Луцка. 14 июля женщина ушла из дома и не вернулась. Место нахождения ее неизвестно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Врач покорил высочайшую вершину Европы

Землетрясение и цунами опустошили остров

Россия начала военную агрессию против Грузии

Правда или миф: раскрыли интересные факты о потере зрения

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 8442
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8073
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 7893
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
Гороскоп на 8 августа: назвали 2 знака, которым нельзя доверять
 Просмотров: 3978
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 3816
Происшествия
Мужчина угрожал взорвать гранату в квартире
Мужчина угрожал взорвать гранату в квартире Просмотров: 27
Мать на неделю бросила 1,5-летнюю дочь в квартире. Ребенок умер от голода
Мать на неделю бросила 1,5-летнюю дочь в квартире. Ребенок умер от голода Просмотров: 459
Украинский курорт ушел под воду
Украинский курорт ушел под воду
6
 Просмотров: 1908
Убийство майдановца Вербицкого: оного из подозреваемых вернули за решетку
Убийство майдановца Вербицкого: оного из подозреваемых вернули за решетку Просмотров: 180
Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП
Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП
4
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
15
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
6
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
4
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
4
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
Голосов: 27
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть