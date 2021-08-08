Вышла из больницы и исчезла: четвертый день ищут молодую женщину

В Киеве ищут 31-рычну Алину Таранец. Она вышла из больницы и исчезла. Фото: Telegram канал "Киев Оперативный"

В Киеве четвертый день ищут 31-летнюю Алину Таранец.

Женщина вышла из больницы в районе Дорогожичей и исчезла, сообщает Telegram канал "Киев Оперативный".

"4 августа 2021 в 13:00 вышла из больницы на ул. Елены Телиги. Была без телефона. И исчезла", - говорится в сообщении.

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Приметы пропавшей: рост 165-170см, среднего телосложения, волосы русые.

Была одета: в светлую майку и джинсовые шорты.

Если кто-то видел женщину или знает, где она может быть, просят сообщить по тел. 0978546300 Ирина, 0501454305 Лариса, 0632490919 Оксана.

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