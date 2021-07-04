Выпускник попал в реанимацию с алкогольным отравлением: состояние тяжелое

В Кременчуге Полтавской области 17-летнего выпускника госпитализировали с алкогольным отравлением.
Несовершеннолетний пришел с выпускного в критическом состоянии, а утром 3 июля был госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы Кременчуга, передает издание Кременчуг Today.
В выпускника диагностировали острое алкогольное отравление. Медики отмечают, что его состояние тяжелое.
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В столице водитель Mercedeс вызвал ДТП. Он снес ограждение, а затем перевернулся, сообщили в патрульной полиции Киева. В салоне авто, кроме водителя, было еще двое пассажиров. Они не травмировались.
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