Выпускница получила мощный электроразряд

В селе Карпово Раздельнянского района Одесской области 17-летнюю девушку ударило током на крыше товарного поезда. Фото - npu.gov.ua

В селе Карпово Раздельнянского района Одесской области 17-летняя девушка залезла на вагон товарного поезда, чтобы делать селфи.

В результате получила ожоги около 65% тела. Трагедия произошла вечером 12 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Одесситка приехала в гости к дедушке. Вечером гуляла вдоль железнодорожного пути и решила сделать фото на крыше грузового поезда в память об успешной сдачи ВНО. Поднявшись по ступенькам на крышу вагона, она получила удар током силой 24,5 тыс. вольт", - сказано в сообщении.

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Девушку отбросило на землю. Скорую помощь и полицию вызвал ее приятель, который стал очевидцем трагедии.

В тяжелом состоянии пострадавшую госпитализировали в ожоговый центр Одессы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

Трое 13-летних подростков в столице решили прокатиться на крыше электропоезда. Одного из них ударило током. Получил 45% ожогов тела.