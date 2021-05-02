Выпивали и снимали: появилось видео развлечений компании с Infiniti перед смертельной ДТП

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Компания, которая разбилась на Infiniti на ул. Леси Украинки в центре Киева, перед трагедией выпивала алкоголь и снимала свои развлечения.

А потом была небольшая полицейская погоня с последующим наездом на опору светофора. Об этом пишет dtp.kiev.

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По их словам, погибшей было 18 лет, а ее подруге, которая получила травмы - 17.

"Известно, что перед трагедией компания гуляла и употребляла спиртные напитки. Затем была очень короткая полицейская погоня. Результат вы все видели утром", - написали в соцсети.

Авария произошла в ночь на 1 мая на ул. Леси Украинки. 25-летний водитель Infiniti, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля, совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летняя пассажирка этого автомобиля погибла на месте, водитель и еще одна пассажир э получили телесные повреждения.