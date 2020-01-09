Выпила, села за руль, сбила людей, оставила авто – нашли водителя из Кривого Рога

Вчера, 8 января, около 20 часов, автомобиль "Ауди" на скорости влетел в двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу на улице Каткова в Кривом

Автор: Facebook В Кривом Роге на улице Каткова 8 января водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места

Роге. Последние погибли на месте, а водитель покинул авто за 150 метров и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области.

Впоследствии правоохранители разыскали и задержали 31-летнюю женщину, сидевшую за рулем авто. Она оказалась местной жительницей и находилась в состоянии алкогольного опьянения. После совершения ДТП покинула авто и скрылась с места происшествия.

Автор: Facebook В Кривом Роге на улице Каткова 8 января водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места

На месте аварии от полученных травм скончались две женщины – 47 и 57 лет.

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