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среда, 23 декабря 2020 20:39

Вынесли приговор террористу, который захватил заложников на почте

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Вынесли приговор террористу, который захватил заложников на почте
Владимира Безуха судили 3 года. Фото: "Цензор.нет"

Террориста Владимира Безуха Киевский районный суд Харькова приговорил к 10 годам лишения свободы.

В 30 декабря 2017 года он захватил заложников в отделении Укрпочты, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Его судили по 4-м статьям. Прокуратура будет решать вопрос об апелляции.

Безух взял в заложники 9 человек в отделениях "Укрпочты" в Харькове. Вечером заложников освободили и задержали террориста.

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Во время досудебного расследования обнаружили, что харьковчанин выращивал дома коноплю и хранил каннабис.

Дело рассматривали 3 года, судьи менялись 3 раза, потому что выходили на пенсию. Дело каждый раз рассматривали сначала.

30 декабря 2017 вооруженный мужчина ворвался в почтовое отделение и забаррикадировался изнутри. У него в заложниках оказались 11 человек, среди которых трое женщин и двое детей. В 20:30 спецназовцы КОРД штурмовали отделение. Им удалось задержать нападавшего и вывести всех заложников. Позже выяснилось, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. У мужчины в 1977 году были проблемы с психикой.

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