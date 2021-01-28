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четверг, 28 января 2021 18:06

Вынесли даже одежду и обувь: задержали банду дерзких грабителей

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27 января в Каменском на Днепропетровщине грабители влезли в дом, пока не было хозяев. Похитили деньги, золотые украшения, бытовую и компьютерную технику и даже одежду обувь хозяина. Похищенные вещи загрузили в свой автомобиль и скрылись.

Автор: t.me/dkr_npu
  В Каменском грабители влезли в дом. Кроме денег и ценностей, похитили даже одежду и обувь
В Каменском грабители влезли в дом. Кроме денег и ценностей, похитили даже одежду и обувь

Злоумышленников задержали. Это - жители Луганской области, городов Житомира и Одессы в возрасте от 31 до 43-х годов. Все похищенные вещи обнаружили в их авто, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Злоумышленники, повредив металлические решетки, проникли в частный дом местного жителя, откуда похитили имущество хозяина. Воры, желая найти самое ценное, перевернули вверх дном весь дом, осмотрели и проверили каждую полочку. Для их задержания провеели целую спецоперацию. "Любители" чужих денег совсем не ожидали такого поворота событий", - рассказали в полиции.

Автор: t.me/dkr_npu
  Злоумышленников задержали во время спецоперации. Проверяют их причастность к аналогичным преступлениям в других областях
Злоумышленников задержали во время спецоперации. Проверяют их причастность к аналогичным преступлениям в других областях

Задержанных проверяют на причастность к совершению других преступлений на территории Украины. Следствие продолжается.

Полицейские разоблачили и задержали 4 граждан Молдовы, подозреваемых в серийном ограблении частных домов жителей Киевщины. На счету банды как минимум 7 преступлений.

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