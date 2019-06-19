Вымогатель денег за пропавшую Дарью Лукьяненко может выйти на свободу

Ивановский райсуд Одесской области взял на 2 месяца под стражу Максима Зарицкого. Вымогал деньги у родителей пропавшей Дарьи Лукьяненко за якобы ее освобождения. Фото - odessa.online

19 июня Ивановский райсуд Одесской области избрал меру пресечения 25-летнему Максиму Зарицкому. 2 месяца под стражей с правом выйти под залог в 576 тыс. грн.

Зарицкий требовал деньги у родителей пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко за якобы ее освобождение. На совершение преступления его подвел товарищ, который сейчас находится в тюрьме, по словам подозреваемого. Во время судебного заседания он просил не сажать его в СИЗО, а взять под домашний арест.

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Однако суд поддержал позицию прокуратуры. Внесет ли подозреваемый залог - пока неизвестно.

В Ивановке Одесской области 6-е сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко. Исчезла 13 июня по дороге в школу. Через 3 дня позвонил неизвестный и потребовал $10 тыс. у родителей девочки за якобы ее освобождение. Полиция задержала мошенника. Им оказался ранее судимый житель села Кинецполь Первомайского района в Николаевской области.