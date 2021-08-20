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пятница, 20 августа 2021 12:00

Вылетел на встречную и убил пятерых: новые подробности и фото страшной ДТП
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В Васильевском районе Запорожской области столкнулись Opel Astra и Mercedes. В салоне последнего находились водитель и четверо пассажиров. Среди них трое детей. Все погибли
Фото: zp.npu.gov.ua
В Васильевском районе Запорожской области столкнулись Opel Astra и Mercedes. В салоне последнего находились водитель и четверо пассажиров. Среди них трое детей. Все погибли
В Васильевском районе Запорожской области столкнулись Opel Astra и Mercedes. В салоне последнего находились водитель и четверо пассажиров. Среди них трое детей. Все погибли
В Васильевском районе Запорожской области столкнулись Opel Astra и Mercedes. В салоне последнего находились водитель и четверо пассажиров. Среди них трое детей. Все погибли
В Васильевском районе Запорожской области столкнулись Opel Astra и Mercedes. В салоне последнего находились водитель и четверо пассажиров. Среди них трое детей. Все погибли

Уже известны подробности смертельной аварии с пятью погибшими, произошедшей в Васильевском районе Запорожской области.

31-летний водитель Opel Astra вылетел на встречную полосу и протаранил Mercedes-190. В последнем ехали двое взрослых и трое детей. Все погибли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Opel ехал со стороны Мелитополя в сторону Васильевки. Выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. Тот перевернулся и загорелся. В салоне были водитель и четверо пассажиров. Среди них трое детей. Все погибли", - рассказали полицейские.

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Водитель Opel и 32-летняя пассажирка с травмами - в районной больнице.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства ДТП и свидетелей происшествия.

Авария произошла примерно в 04:00 20 августа на трассе Харьков - Симферополь между селами Высокое и Радостное в Запорожской области. Известно, что погибшие дети в возрасте до восьми лет. Состояние пострадавших средней тяжести.

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