Выгорело дотла: полицейскому ночью сожгли авто

В Херсоне сожгли автомобиль, которым пользовался заместитель начальника Херсонского городского управления полиции, Рустам Каримов.

Белый "Мерседес", запаркованный на территории КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис", загорелся ночью. Авто выгорело дотла, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Около двух часов ночи в полицию Херсонщины позвонили из областного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Дежурный диспетчер сообщил о возгорании на территории охраняемой автостоянки на одной из улиц областного центра автомобиля "Мерседес". Установлено, что автомобиль, которым пользуется заместитель начальника Херсонского районного управления полиции, загорелся в результате поджога", - говорится в сообщении.

Фото: hr.npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные сожгли внедорожник дочери судьи

Как рассказал заместитель начальника полиции Херсонщины Николай Цап, в ходе осмотра места происшествия установлено, что автомобиль облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Поджигателей, которые попали на видео с камер наблюдения, уже задержали. Это трое ранее судимых мужчин. За повреждение имущества им грозит до 10 лет лишения свободы.

В полиции поджог машины связывают с профессиональной деятельностью полицейского.

В Киеве в ночь на 28 марта сгорел внедорожник Toyota, владелец которого регулярно парковал авто на газоне. В результате этого у автомобиля полностью уничтожена передняя часть. Очевидцы утверждают, что причина пожара - поджог.