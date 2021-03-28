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воскресенье, 28 марта 2021 18:10

Герою парковки сожгли автомобиль

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Герою парковки сожгли автомобиль
В Киеве сгорел внедорожник, владелец которого регулярно парковал авто на газоне. Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в ночь на 28 марта сгорел внедорожник Toyota, владелец которого регулярно парковал авто на газоне.

В результате этого у автомобиля полностью уничтожена передняя часть. Очевидцы утверждают, что причина пожара - поджог, сообщается на странице ресурса "Киев оперативный" в Facebook.

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"Каждый день владелец этой Toyota парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение?", - говорится в заметке.

Официально причину пожара должны установить правоохранители.

В Киеве неизвестные проучили героя парковки. Они на лобовое стекло положили шину, а сам автомобиль "украсили" мусором и воздушными шариками.

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Дата
28
марта

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