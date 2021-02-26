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пятница, 26 февраля 2021 13:10

Выганяйте чертей: Стерненко написал новое письмо из СИЗО
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Активист Сергей Стерненко, которого осудили на 7 лет, написал 2-е письмо из СИЗО.

В нем он извинился перед президентом Владимиром Зеленским за то, что грубо высказался в его адрес после провозглашения приговора. И призвал его "выгонять чертей". Фото письма опубликовано на странице активиста в Facebook.

"Если вы не выгоните чертей, они уничтожат и вас", - говорится в письме Стерненко.

Осужденный на 7 лет активист Сергей Стерненко написал второе письмо из СИЗО
Фото: facebook.com/sternenko
Осужденный на 7 лет активист Сергей Стерненко написал второе письмо из СИЗО
Осужденный на 7 лет активист Сергей Стерненко написал второе письмо из СИЗО

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Он также выразил "безграничное уважение" Сергею Кошману - чиновнику, который уволился из Офиса президента на фоне приговора Стерненко. И поблагодарил своих сторонников за участие в протестах 23 февраля.

"В глазах системы видно страх. Они боятся. Поэтому и не пускали, поэтому и пытались бить", - пишет Стерненко.

Он намерен следить за новостями в субботу. На сегодня запланирована акция в его поддержку у Офиса президента.

Во вторник, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы отправил за решетку проукраинского активиста Сергея Стерненка. Речь идет о деле 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат. Кроме Стерненка, приговор получил его соратник Руслан Демчук. Их признали виновными в похищении человека, разбое и незаконном обращении с оружием. Но срок ответственности по статье о похищении уже истек. По двум другим статьям обоих посадили на 7 лет и 3 месяца. Прокуратура просила для них по 8 лет.

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Дата
26
февраля

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