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суббота, 20 июля 2019 15:41

Выехал на встречную полосу и погиб - показали видео ДТП в Киеве

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  В Киеве произошло смертельное столкновение легковушек. Фото: Информатор
В Киеве произошло смертельное столкновение легковушек. Фото: Информатор

В Киеве столкнулись Daewoo Nexia и Hyundai i30, есть погибший и пострадавшие.

Авария произошла в Деснянском районе города. Daewoo ехал в сторону Троещины, а Hyundai в противоположном направлении. По непонятным причинам первый автомобиль выехал на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

В результате ДТП водитель Daewoo погиб на месте, также пострадали мужчина и женщина с Hyundai.

Как отмечается, в этот же день на водителя Nexia составили постановление по статье 130 Административного кодекса Украины (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов). В сумке у погибшего нашли наркотические вещества.

 

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В центре Киева водитель Lexus погиб в ДТП. Авария произошла на Владимирском спуске. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.

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