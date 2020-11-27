Выбрасывали раненых на дороге: таксисты- "закладчики" похищали людей

Фото: mk.npu.gov.ua

Группу таксистов- "закладчиков" задержали в Николаеве. Мужчины занимались наркобизнесом, а тех, кто им мешал, наказывали.

В течение недели в полицию обратились 32-летний и 18-летний мужчины и сообщили о похищении. Обстоятельства были схожи в обоих случаях. Пострадавших обстреляли, требовали деньги, затем вывезли на автомобиле за пределы города и выбросили раненых на дороге, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"32-летнего мужчину с огнестрельным ранением в грудь нашли возле остановки. Злоумышленники выстрелили в потерпевшего, связали ему руки и ноги стяжками, посадили в багажник автомобиля, затем вывезли в Витовский район. 18-летний - поехал на велосипеде к своему товарищу, а через некоторое время матери начали поступать смс-сообщение от сына с просьбой о помощи, мол, он в беде и срочно нужны 12 тысяч гривен. Трубку парень не брал, сообщая, что ему запрещают. Мать обратилась в полицию. Недалеко от дома потерпевшего, возле гаражей, полицейские нашли 5 гильз предварительно от травматического оружия и следы крови. На следующий день раненый потерпевший обратился за помощью к патрульным, он сумел убежать от похитителей", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Купил чемодан наркотиков, чтобы делать "закладки": на Вокзальной задержали 28-летнего крымчанина

Злоумышленники - жители областного центра, таксисты, в возрасте от 21-го до 30-ти лет. Через соцсеть они находили клиентов для наркотиков, развозили их по городу и раскладывали закладки. Рассказали, что обстреляли пострадавших, потому что те забирали закладки впереди клиентов.

Оперативники проверяют причастность к указанным преступлениям в общем восьми таксистов, по словам начальника областной полиции Сергея Шайхета.

Суд избрал двум основным фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. Третий - установлен и объявлен в розыск. Задержанным грозит до 15 лет заключения.

На Полтавщине полицейские задержали дилера, который распространял наркотики методом закладок. Его остановили на одной из улиц Кременчуга через подозрительное поведение. Полицейские выяснили, что он приехал из Киева. Мужчина из мобильного приложения отправлял клиентам скриншоты с геолокацией.