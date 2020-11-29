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Выборы в Черновцах: полиция открыла два дела

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Выборы в Черновцах: полиция открыла два дела
Также полиция проверяет еще семь сообщений о нарушениях и позже примет решения по ним. Фото из открытых источников

В Черновцах полиция открыла два уголовных производства по факту нарушений во время второго тура выборов мэра. Уголовные дела связаны с нарушениями членами избирательных комиссий.

На одном из участков члены избирательной комиссии подписали протокол о подсчете голосов задолго до определения результатов выборов. Полиция открыла дело по ч.4 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, избирательной урны, списка избирателей). Об этом сообщает Национальная полиция в Черновицкой области.

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Еще одно производство открыто по факту выдачи членом избиркома двух бюллетеней одному человеку. Эти действия расследуются по ч. 3 статьи 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, голосование избирателем более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня).

Также полиция проверяет еще семь сообщений о нарушениях и позже примет решения по ним.

29 ноября В Черновцах прошел второй тур выборов. За пост мэра борются Роман Климчук и Виталий Михайлишин. В первом туре победил Климчук, набрав 27,29% голосов, тогда как за Михайлишина проголосовали 21,33% избирателей.

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