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среда, 10 февраля 2021 15:37

Выбиты зубы и сломанная челюсть: полицейские пытали мужчину

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В Государственном бюро расследований рассматривают 5 тыс. уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей.

Gazeta.ua вспоминает самые резонансные случаи последних лет, что всколыхнули всю Украину.

В Черкасской области расследуют дело о пытках 28-летнего Виталия Бердника в отделении полиции Городища. Двум участковым объявили подозрение, а 6 сотрудников этого отделения отстранили.

Пострадавший рассказал, что участковые пришли к нему в гараж, где ремонтирует автомобили, вечером 5 февраля. В авто, которое чинил, был ворованный магнитофон. Мужчину доставили в отделение, чтобы отобрать объяснения. Сначала с ним говорил следователь, расспросил, откуда этот автомобиль. Когда следователь уехал к владельцу транспорта, двое других правоохранителей начали его бить. Продолжалось это не менее 1,5 ч., пока якобы не выяснили, что мужчина к краже не причастен.

Автор: dbr.gov.ua
  В Черкасской полицейских обвинили в пытках задержанного
В Черкасской полицейских обвинили в пытках задержанного

"Чтобы получить признание, избивали, сломав об него железный стул. После этого на потерпевшего надели наручники и били руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу", - рассказали следователи ГБР.

У пострадавшего выбиты зубы, сломана челюсть, многочисленные гематомы и ушибы. Его обидчикам грозит до 10 лет за решеткой.

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В Обуховском районном суде Киевской области рассматривают дело о об изнасиловании и пытках в отделении полиции в Кагарлыке. О систематических пытках в тамошней полиции стало известно в мае прошлого года после изнасилования и избиения 26-летней Нелли Погребицкой из села Ставы. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. Вместе с ней пытали ее знакомого. На скамье подсудимых 5 полицейских - бывший начальник отделения Сергей Панасенко и 4 его подчиненных. Дело передали в суд в начале декабря прошлого года.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7
  Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках
Работников Кагарлицкого отдела полиции Николая Кузива и Сергея Сулиму подозревают в изнасиловании и пытках

В Кагарлицком участке прошла переаттестация. Уволили одного работника. Многих понизили в должностях. А 6 пошли на повышение.

оборудования присвоили

21 апреля в прошлом году в Николаеве трое работников криминальной полиции одного из отделов Нацполиции области, а также курсант Национальной академии внутренних дел жестоко избили подозреваемого во время допроса. Они провели обыски у гражданина, который, по версии следствия, был причастен к преступлению и администрировал майнинг криптовалюты. После обыска они доставили подозреваемого в отделение полиции и жестоко его избили. А его оборудования присвоили.

Автор: dbr.gov.ua
  В Николаеве полицейские жестоко избили подозреваемого во время допроса
В Николаеве полицейские жестоко избили подозреваемого во время допроса

В конце мая о подозрении сообщили начальнику отделения, оперуполномоченному, начальнику сектора криминальной полиции, а также курсанту. В октябре в этом деле подозрения получили также временно исполняющий обязанности начальника и старший следователь одного из отделов. Всех обвиняют в истязании по предварительному сговору группой лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Били и заставляли признаться в убийстве: на скамье подсудимых оказались двое правоохранителей

В Павлограде на Днепропетровщине полицейские для показателей работы запугивали и пытали подозреваемых. Также за совершение преступлений давали наркотики и деньги. А потом привлекали их к уголовной ответственности. Это уличили в СБУ и ГБР осенью прошлого года. Весь отдел расформировали и переаттестировали. Сразу 7 подозреваемых взяли под стражу, сейчас - под домашним арестом. В ближайшее время их будут судить. Заседание назначили в местном суде.

Заставить признаться в краже

Двух одесских полицейских судят за пытки. 2 года назад во время патрулирования вокзала заметили пьяных мужчин. И решили заставить их признаться в краже золотой цепочки. За издевательства копам грозит до 10 лет за решеткой.

Житель Балты Одесской области обвинил местных полицейских в незаконном содержании в отделении и избиении. С соответствующим заявлением обратился в Деснянское управления полиции Киева. А также изложил информацию в соцсети.

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Дата
10
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