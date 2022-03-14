"Вы в кольце? Мы в очке!" – российским оккупантам рекомендовали убивать гражданских (18+)

Российские военные попали в окружение. Фото: UAWeapons

Одна из группировок российских оккупационных войск попала в окружение. Солдаты деморализованы. Техника уничтожена. Командование дало рекомендацию убивать гражданское население, если не могут воевать против украинской армии.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор между военными РФ, опубликованный советником министра МВД Антоном Геращенко.

Судя по диалогу неидентифицированных лиц, оперативная ситуация складывается в пользу украинской армии. Оккупанты жалуются, что попали в окружение, что вся техника уничтожена, много мертвых и раненых. При этом командование оставило на поле боя своих подчиненных.

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Поскольку из боекомплекта остались только патроны для автоматов, солдатам РФ рекомендовали расстреливать хотя бы гражданское население.

- Вы в кольце (окружении – ред.) сейчас?

- Мы в очке!

- Полном очке?

- Полнейшем.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.