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пятница, 21 мая 2021 15:39

"Вы посмотрите на это чмо" - мужчина избил ветерана АТО и на камеру издевался над ним без сознания

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В Сумах жестоко избили ветерана АТО, который вступился за девушек. После того как военный упал, нападавший продолжал издеваться и снимал все на телефон.

Происшествие случилось в ночь на 19 мая в зоне отдыха в районе ТРЦ "Лавина. Об этом сообщили в Союзе ветеранов войны с Россией.

Автор: 0542.ua
  В Сумах неадекват избил ветерана АТО, который вступился за девушек
В Сумах неадекват избил ветерана АТО, который вступился за девушек

"Неадекват, что на фото, в красной фуражке, пристал к девушкам в парке и в конце концов начал их бить. На крики о помощи поспешил ветеран по имени Егор. После словесной перепалки грубиян как бы успокоился, но как только ветеран начал уходить, - ударил со спины, а потом бил ногами уже лежащего на земле. Свои геройства неадекват решил заснять на видео, где унижал ветерана, который почти потерял сознание", - рассказали в Союзе.

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Он кричал: "АТОшник, который" вы**бывался, кричал "я герой". Вы посмотрите на это чмо!". Да, он хвастался тем, что смог повалить АТОшника на землю. Видео с его телефона опубликовали местные СМИ. В это время девушки кричали на него и просили прекратить избиение. После на место подбежали другие мужчины, которые держали нападавшего до приезда полиции.

Автор: facebook.com/spilka.veteraniv
  После того, как военный упал, нападающий продолжал издеваться и снимал все на телефон
После того, как военный упал, нападающий продолжал издеваться и снимал все на телефон

Пострадавший отказался писать заявление в полицию. Поэтому уголовного производства там не открыли, а нападавшего - отпустили, говорят в отделе коммуникации ГУНП области.

"Правоохранителям потерпевший заявил, что не имеет ни к кому претензий", - говорят в полиции, передает "24 канал".

Добавили, что пострадавшему 40 лет, нападавшему - 37.

В Ивано-Франковске компания мужчин, которые выпивали у магазина, жестоко избила ветерана АТО. По словам очевидцев, АТОвец выходил из магазина и увидел, как один из пьяных мужчин посреди улицы спустил штаны и начал мочиться. Военный сделал ему замечание, в ответ мужчины набросились на него, повалили ветерана на землю и начали бить.

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Дата
21
мая

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