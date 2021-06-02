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среда, 02 июня 2021 16:28

Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны

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Вторые сутки ищут пропавшего начальника штаба морской охраны
В Одессе исчез руководитель штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков. Фото: odessa.online

В Одесской области вторые сутки ищут Алексея Черткова. Он - руководитель штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы и заместитель командира.

Версии исчезновения пока не разглашают. Впрочем известно, что ищут мужчины не только на суше. Задействованы все правоохранительные органы. Об этом Gazeta.ua рассказала пресс-секретарь отряда морской охраны ГПСУ Наталья Гуменюк.

"Алексей Чертков действительно исчез. Вчера он не появился на службе. Поиски начали сразу, сегодня они продолжаются. Мы проинформировали все правоохранительные органы, которые могут быть задействованы в такой операции и могут помочь. По факту исчезновения офицера открытое уголовное производство", - рассказала Гуменюк.

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Черткова ночью якобы видели дома - приходил дважды, был нетрезв, сообщили источники Gazeta.ua. Но эта информация пока не нашла подтверждения.

О Черткове известно, что он женат, имеет сына и дочь. Согласно декларации 2020 года, он служебную квартиру в Одессе. Другая квартира в Одессе принадлежит его жене Екатерине. За прошлый год на должности он заработал 299 тыс. грн.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану огромного участка государственной границы в Черном море, от Крыма до Дуная (в частности, 98 миль непосредственно реки).

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Дата
02
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