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четверг, 17 октября 2019 13:16

Вторые сутки ищут пропавшего лицеиста
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На Луганщине вторые сутки ищут пропавшего лицеиста 15-летнего Григория Богуша
Фото: lg.npu.gov.ua
На Луганщине вторые сутки ищут пропавшего лицеиста 15-летнего Григория Богуша
На Луганщине вторые сутки ищут пропавшего лицеиста 15-летнего Григория Богуша

На Луганщине вторые сутки ищут пропавшего лицеиста 15-летнего Григория Богуша.

Сотрудники Главного управления, батальона полиции особого назначения и батальона "Луганск-1" вместе с кинологами обследуют территорию г. Кременная, Лисичанска, Сватово, Рубежное и прилегающие лесные массивы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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Полиция обращается к гражданам, если кто-то владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, обращаться по телефонам: 066-920-84-57 или 102.

Григорий Богуш - кадет Кременского военного кадетского лицея. 15 октября парень вышел из дома, чтобы ехать в лицей, но туда не прибыл, домой не вернулся, на связь не выходит.

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