Вторые сутки ищут 14-летнего парня

В Кропивницком разыскивают 14 -летнего Дениса Шевченко. Фото - npu.gov.ua

В Кропивницком разыскивают 14 -летнего Дениса Шевченко.

14 октября парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

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Был одет в коричневую куртку с капюшоном до пояса, коричневую кофту с белыми полосами, черные спортивные штаны, синие кроссовки с белой подошвой. Болеет га легкую форму умственной отсталости.

Если вы владеете какой-либо информацией по поводу места нахождения несовершеннолетнего, сообщайте по телефонам: 0663690030, 0506812620 или 102.

Более суток в Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего вернулась домой. У нее был выключен телефон.